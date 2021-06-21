Тольяттинец украл у знакомого игровую приставку, но собирался вернуть

В Тольятти полицейские нашли вора, который украл игровую приставку у знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить 27-летнего местного жителя, который украл у знакомого деньги и игровую приставку. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился 32-летний мужчина, который заявил о краже имущества и денег из его квартиры. Как выяснилось, он ночевал у своего знакомого и обнаружил, что от его квартиры пропали ключи. А когда вернулся домой, увидел, что его обокрали - пропали приставка и деньги, всего на сумму в 40 тысяч рублей.

Полицейские на входной двери обнаружили отпечатки пальцев подозреваемого. Им оказался ранее не судимый безработный тольяттинец. Он признал вину и рассказал, что действительно забрал приставку из квартиры знакомого. Но собирался лишь поиграть, а затем вернуть. Деньги же он, судя по всему, возвращать не собирался, поскольку уже успел их потратить.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, молодому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.