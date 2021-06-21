В Самару доставят капсулы снарядов с землей с мест гибели пограничников в годы войны

В капсулах снарядов в Самару привезли землю с мест гибели пограничников в Великую Отечественную войну

В День памяти и скорби в Самару доставят капсулы артиллерийских снарядов с землей с мест гибели пограничников во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Капсулы с землей доставят участники автопробега, посвященного 80-й годовщине со дня первых боев на границе страны в годы войны.

Пробег на ретроавтомобилях стартовал из Самары 10 июня и пролегал по таким городам как Ржев, Старая Русса, Великий Новгород. Также автопробег побывал в поселке Пряжа, на «Невском пятачке» (условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы, удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта), в Петрозаводске и Нижнем Новгороде.

Капсулы уложат 22 июня в парке Победы около скульптуры «Пограничникам всех поколений».