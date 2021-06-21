Для обманутых дольщиков Самары хотят строить дом на ул.Ленинской с одной парковкой на 10 квартир

На компенсационной площадке должен вырасти дом, в котором получат квартиры обманутые дольщики. Фото: минстрой Самарской области

В Самаре собираются строить дом для обманутых дольщиков в 136 квартале, на ул.Ленинской, между ул.Полевая и ул.Чкалова. Но для этого застройщику нужно пройти публичные слушания и получить разрешение возводить дом с отклонением от предельных параметров. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Под застройку предполагается отдать участок площадью 2355 квадратных метров в границах ул. Ленинской, Полевой, Чкалова и Пушкина. Здесь планируется многоэтажная высотная застройка с максимальным процентом застройки в 70%. Вокруг этого участка уже построены высотки, однако на самом участке по Ленинской, 283 находится один ветхий дом, в нем уже никто не живет. Тем не менее, застройщик обратился за разрешением на отклонение от предельных параметров строительства. Вместо положенных по правилам одному парковочному месту на каждую квартиру строители хотят обойтись одним машиноместом на 10 квартир.

На этой площадке должны построить дом для обманутых дольщиков. Здесь должны получить жилье самарцы, которые много лет назад покупали квартиры в объекте на ул. Ленинской, 136 (застройщик - ГНП РКЦ «ЦСКБ Прогресс»). Третья и четвертая секция проблемной «долевки» была достроена в 2016 году, однако те, кто покупал квартиры в первой и второй секции, до сих пор ждут жиль. В конце 2019 года региональное министерство строительство решило передать площадку на Ленинской, 283 новому инвестору, который обеспечить права пострадавших дольщиков.