"ОДК-Кузнецов" открывает в Самаре корпоративный центр "Точка кипения Hi-Tech"

"Точка кипения" станет площадкой для креативных работников Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарское предприятие "ОДК-Кузнецов" открывает в региональной столице "Точку кипения Hi-Tech". Местный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха вошел в число первых 15 российских предприятий, получивших поддержку для создания подобного корпоративного центра по рационализации. Открытие запланировано уже на 2021 год.

В конкурсном отборе в рамках нацпроекта "Производительность труда" соревновались более 60 участников. Организован конкурс был "Ворлдскиллс Россия" при поддержке Минэкономразвития страны и АНО "Платформа НТИ".

Цель этого проекта - улучшение эффективности бизнеса и производительности труда. Работники должны быть мотивированы на рационализаторскую деятельность. "Точка кипения" станет местом, где можно развернуть такую продуктивную деятельность.

- Для нас это еще один этап преобразования. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха на базе "ОДК-Кузнецов" – это не только новые корпуса и современное оборудование, но и сотрудники, которые максимально подготовлены к тем вызовам, которые стоят перед двигателестроительной отраслью, - уверен управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

По словам руководителя, "Точка кипения Hi-Tech" - площадка, где есть все для реализации и развития передовых идей. Участники проекта смогут использовать ресурсы, имеющиеся в экспертной среде "Ворлдскиллс" и Платформы НТИ.

Дорожную карту проекта команда "Точки кипения" разработает совместно с Советом молодежи предприятия, а также вузами и организациями-партнерами. Они же подготовят места размещения, которые начнут работать уже 1 сентября 2021 года.

- Мы хотим создать максимально доступную и открытую для наших креативных работников, студентов и партнеров площадку. Поэтому мы выбрали для "Точки кипения Hi-Tech" расположение рядом с предприятием, в здании, где раньше располагался Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова. Минобранауки передает этот объект предприятию, - отмечает директор по персоналу ПАО "ОДК-Кузнецов" Галина Федорченко.

Реализовывать "Точка кипения" планирует общефедеральные образовательные и акселерационные программы. Также на этом пространстве будут проводиться проектно-аналитические и стратегические сессии.