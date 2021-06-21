Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2021 13:56

В Самаре тюремный работник получил 2 года лишения свободы за взятку в 15 тысяч рублей

Помимо реального срока его также оштрафовали на 30 тысяч рублей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работник тюрьмы получил реальный срок за взятку

Работник тюрьмы получил реальный срок за взятку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре работник исправительной колонии №10 получил реальный срок заключения за взятку в 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

За эту сумму младший инспектор группы надзора отдела безопасности обещал пронести заключенному мобильный телефон и сим-карту для него.

В отношении работника колонии возбудили уголовное дело по факту получения взятки. Суд признал его виновным и назначил 2 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 30 тысяч рублей.