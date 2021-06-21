В Самаре тюремный работник получил 2 года лишения свободы за взятку в 15 тысяч рублей

Работник тюрьмы получил реальный срок за взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре работник исправительной колонии №10 получил реальный срок заключения за взятку в 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

За эту сумму младший инспектор группы надзора отдела безопасности обещал пронести заключенному мобильный телефон и сим-карту для него.

В отношении работника колонии возбудили уголовное дело по факту получения взятки. Суд признал его виновным и назначил 2 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 30 тысяч рублей.