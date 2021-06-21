В Самарской области планируют увеличить количество бюджетных мест в вузах

Дмитрий Азаров заявил о необходимости создания дополнительных бюджетных мест в самарских вузах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в работе коллегии Министерства науки и высшего образования России. Глава региона поднял вопрос об увеличении бюджетных мест в самарских вузах.

В 2021 году вузы Самарской области получили на 1039 бюджетных мест больше, чем было в прошлом году. По словам губернатора, это способствовало повышению доступности образования, а также создало условия, чтобы талантливые самарцы оставались учиться, работать и создавать семьи на родной земле.

- Сегодня ведущими отраслями промышленности региона являются космическая отрасль, нефтеперерабатывающее производство, химия и нефтехимия, строительство, производство строительных материалов, машиностроение, металлообработка. В настоящее время в рамках этих направлений предусмотрено достаточное количество мест, которое обеспечивает кадровую потребность, - рассказал Дмитрий Азаров.

Однако есть специальности, где наблюдается дефицит кадров. Это происходит в первую очередь из-за недостатка бюджетных мест на специальности в вузах. Так, например, в Самарской области необходимы квалифицированные юристы. Это связано с тем, что в рамках судебной реформы в регионе открылся Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Также в регионе остается острым вопрос с кадрами в сфере образования.