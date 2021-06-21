Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июня 2021 18:20

В Самаре движение трамваев остановлено из-за ДТП на путях на Полевой

Авария на трамвайных путях произошло около ресторана Макдональдс
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Участники ДТП ждут прибытия инспекторов ДПС

Участники ДТП ждут прибытия инспекторов ДПС

Фото: Ольга НОВИКОВА

Вечером, 21 июня 2021 года, в центре Самары произошло ДТП, которое парализовало движение трамваев. По сообщению журналиста «КП-Самара», который оказался заложником ситуации, иномарки столкнулись прямо на трамвайных путях возле Макдональдса.

- Движение трамваем по направлению из города перекрыто. Виновники аварии ждут прибытия наряда ДПС, - рассказал журналист «КП-Самара» с места событий.

В настоящее время неизвестно, на какое время закрыто движение на данном участке. Пассажиры, которые находились в трамваях, теперь ищут другой вид транспорта, чтобы добраться до конечной точки своего пути.