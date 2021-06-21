В Самаре движение трамваев остановлено из-за ДТП на путях на Полевой

Участники ДТП ждут прибытия инспекторов ДПС Фото: Ольга НОВИКОВА

Вечером, 21 июня 2021 года, в центре Самары произошло ДТП, которое парализовало движение трамваев. По сообщению журналиста «КП-Самара», который оказался заложником ситуации, иномарки столкнулись прямо на трамвайных путях возле Макдональдса.

- Движение трамваем по направлению из города перекрыто. Виновники аварии ждут прибытия наряда ДПС, - рассказал журналист «КП-Самара» с места событий.

В настоящее время неизвестно, на какое время закрыто движение на данном участке. Пассажиры, которые находились в трамваях, теперь ищут другой вид транспорта, чтобы добраться до конечной точки своего пути.