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Общество21 июня 2021 19:25

Дмитрий Азаров возглавит территориальную группу кандидатов от партии на выборах в Государственную Думу

Глава региона прокомментировал своё решение возглавить региональную часть федерального списка кандидатов в депутаты от партии на предстоящих выборах
Валерий СОКОЛОВ
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«Единая Россия» играет ключевую роль в масштабных преобразованиях в регионе, в реализации нацпроектов, защите и поддержке граждан

«Единая Россия» играет ключевую роль в масштабных преобразованиях в регионе, в реализации нацпроектов, защите и поддержке граждан

На 20-м съезде партии «Единая Россия» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение встать во главе региональной части федерального списка кандидатов в депутаты на выборах, которые состоятся в сентябре. По его словам, на региональном отделении партии в значительной степени лежит ответственность за реализацию задач по развитию Самарской области и каждого муниципалитета.

- Выборы в этом году будут очень значимыми для Самарской области. Жители региона должны будут выбрать депутатов и регионального, и федерального уровня, - отметил губернатор.

Губернатор сообщил, что принял решение встать во главе территориальной группы кандидатов от партии, чтобы поддержать своих однопартийцев и выразить доверие «Единой России».