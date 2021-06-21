Дмитрий Азаров возглавит территориальную группу кандидатов от партии на выборах в Государственную Думу

«Единая Россия» играет ключевую роль в масштабных преобразованиях в регионе, в реализации нацпроектов, защите и поддержке граждан

На 20-м съезде партии «Единая Россия» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение встать во главе региональной части федерального списка кандидатов в депутаты на выборах, которые состоятся в сентябре. По его словам, на региональном отделении партии в значительной степени лежит ответственность за реализацию задач по развитию Самарской области и каждого муниципалитета.

- Выборы в этом году будут очень значимыми для Самарской области. Жители региона должны будут выбрать депутатов и регионального, и федерального уровня, - отметил губернатор.

Губернатор сообщил, что принял решение встать во главе территориальной группы кандидатов от партии, чтобы поддержать своих однопартийцев и выразить доверие «Единой России».