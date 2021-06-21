Дмитрий Азаров анонсировал открытие обновленной вертолетной площадки в Самаре

"Вертолётка" готова к открытию

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил обновленную вертолетную площадку и проверил готовность к открытию, которое намечено на 1 июля 2021 года.

- Это действительно уникальное место. Долгие годы «вертолётка» не соответствовала этой природной красоте, и я рад, что усилия, которые мы предприняли, чтобы навести здесь порядок, позволили благоустроить территорию, сделать ее современной, удобной, комфортной и красивой, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, реконструкция смотровой площадки началась в 2020 году. Территория кардинально изменилась – были посажены новые деревья и кустарники, переделаны подпорные стенки, подрядчик вымостил тротуары и ступени. В этом году были оборудованы прогулочные зоны, смотровые площадки, места для отдыха и детские игровые зоны.