В Самаре директора генподпрядчика судили за хищения при строительстве детского сада

В Самаре при строительстве детского сада похитили 187 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор генеральному директору компании «Белстрой», которая являлась подрядчиком строительства детского сад в Кировском районе. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как было установлено судом и следствием, при строительстве детского сада в границах улиц Стара Загора, Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса и Березовой аллеи директор компании-подрядчика похитили 187 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и назначил 2 года лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на сумму, аналогичной похищенной. Также наложен арест на автомобиль Toyota RAV4, принадлежащий подсудимому.