В Самаре в реку отпустили 600 раков, которых выловили браконьеры

Раков отпустили обратно в реку. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в реку выпустили более 600 раков, которых выловили браконьеры.

В Красноглинском районе участковые полиции вместе с представителями отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области проводили проверку на берегу реки Сок и выявили, что двое мужчин незаконно ловят раков. У них изъяли гидрокостюмы, лодку и улов.

Подозреваемые своей вины не отрицали и в содеянном признались. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит до двух лет лишения свободы.

Раков сотрудники полиции и росрыболовства отпустили обратно в реку - более шестисот особей общей массой в 25 кг.