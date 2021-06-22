"Лады Приоры" в Самаре чаще всего меняют владельцев

Составлен список автомобилей, которые чаще всего меняют владельцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты "Авито Авто" выяснили, какие автомобили в Самаре чаще всего меняют владельцев.

В расчет брали объявления о продаже машин на вторичном рынке, у которых было более четырех владельцев. Как оказалось, чаще всего владельцев меняют автомобили "Лада". По моделям это "Приора", ВАЗ-2114, ВАЗ-2110 ("Десятка"), "Калина" и ВАЗ-2112.

Среди иномарок чаще всего много владельцев бывает у "Форда Фокуса" и Mitsubishi Lancer. Много владельцев также бывает у Chevrolet Niva и классической "Нивы".

Все эти автомобили давно присутствуют на рынке, а по ценам лидирующие в рейтинге машины относительно доступны, поэтому их часто продают и покупают.