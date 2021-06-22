Участники проекта "Особые дети" в Самаре побывали в кафе

В кафе ребятам понравилось больше всего

Ребята, которые занимаются по проекту "Особые дети. Социальные истории" в Самаре, создали новую историю в своем обучении, сходив в кафе.

Проект реализуется на грантовые средства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и призван помочь ребятам с ментальными и поведенческими нарушениями.

Ребята перед походом посмотрели специальные видеоинструкции, подготовленные наставниками. В них подробно, понятно и доступно указывалось, как нужно вести себя в кафе, делать заказы, где помыть руки и прочие полезные знания и навыки.

Воспитанники проекта учатся ориентироваться в разных местах, так, недавно они совершили поход в супермаркет. Но, по общему мнению ребят, самая лучшая социальная история у них получилась именно в кафе, где они смогли не только учиться, но и вкусно поесть.

В дальнейшем направление социальных историй продолжит развиваться, ребят жду новые интересные походы.