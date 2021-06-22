В День Памяти и скорби в Самаре открыли памятный знак ветеранам-архивистам

В Самаре появился памятный знак ветеранам-архивистам Фото: Ольга НОВИКОВА

22 июня, в День Памяти и скорби, в Российском государственном архиве в Самаре открыли памятный знак. Он посвящен двенадцати сотрудникам Центрального государственного архива научно-технической документации СССР (ныне РГА в Самаре) – ветеранам Великой Отечественной войны.

Памятный знак установили во дворе архива, на Аллее Победы, высаженной архивистами в 2020 году в рамках акции «Сад памяти».

Также в архиве презентовали исторический очерк «Помним и гордимся». В него вошли биографии ветеранов – сотрудников архива.

- Информацию приходилось собирать буквально по крупицам, - рассказала одна из авторов очерка, специалист отдела изучения и публикации документов Тамара Фисюк. – Пока ветераны работали у нас, мы много с ними общались, разговаривали – но, как оказалось, практически ничего не записывали. Поэтому сейчас пришлось почти год потратить на поиск информации. Зато в итоге получился полноценный документ, и теперь информация о подвиге наших земляков уже не затеряется.