К выходным в Самаре планируют дать горячую воду

В Самаре продолжаются гидравлические испытания теплосетей. Фото - городская администрация

В Самаре к выходным планируют дать в дома горячую воду после завершения гидравлических испытаний. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Гидравлические испытания теплосетей продолжаются с 15 июня, закончить их планируют до 28 июня. Сейчас ликвидируют дефекты, выявленные во время испытаний на сетях, от которых запитано порядка трехсот домов.

В мэрию планируют подать жителям горячую воду до выходных. «Мы должны быть нацелены на подачу горячего водоснабжения в максимально короткие сроки. Необходимо обеспечить дома горячей водой под выходные», - цитируют в сообщении администрации первого вице-мэра Самары Владимира Василенко.