Самарцы смогут заплатить за воду без банковских комиссий

В личном кабинете "РКС-Самара" можно передать показания и оплатить квитанции, не выходя из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «Самарские коммунальные системы» поделились хорошей новостью – теперь услуги за воду можно оплачивать без комиссий банка.

- С 1 июля 2021 года при оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения через любые сервисы Сбербанка будет взиматься комиссия согласно тарифам банка, - сообщили в РКС-Самара

Однако систему оплаты комиссии можно обойти. Самарцы смогут не переплачивать за услуги, проводя оплату за воду через личный кабинет сайта «РКС-Самара», а также через платежные системы Газпромбанка, Почты Банка, Почту России и другие.

Также коммунальщики напомнили, что на сайте «РКС-Самара» можно не только оплатить квитанции, но и передать и посмотреть показания счетчиков и платежей.