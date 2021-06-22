Третья волна коронавируса накроет Самарскую область сильнее, чем предыдущие

Нужно готовиться к любому исходу событий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарской городской больницы №7 Анна Дубасова высказала опасения по поводу вероятности ухудшения коронавирусной ситуации в Самарской области. Главврач считает, что третья волна с новым индийским штаммом коронавируса накроет регион гораздо сильнее, чем первые две волны.

- Самарская область находится в числе эпидблагополучных регионов - даже с учетом соседних субъектов, а также Москвы и Питера, где обстановка оставляет желать лучшего. Но скоро начнется миграция отдыхающих - нужно быть готовым к любому развитию событий, - считает Анна Дубасова.

Индийский штамм уже проник в Россию. Специалисты говорят, что он имеет 100% заражаемость, то есть если зайдешь в помещение, где был зараженный человек, то сам обязательно подхватишь вирус.

- Остановить распространение опасного вируса можно только вакцинацией. Разработчики вакцины уверяют, что их препарат защищает от всех видов мутации COVID-19, - сказала главврач самарской больницы.

Напомним, по данным на 22 июня в Самарской области коронавирус подтвердился у 90 новых заболевших. В настоящее время наблюдается постепенное увеличение инфицированных. Так, днем ранее было зарегистрировано 76 заболевших.