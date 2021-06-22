В Самарской области в жутком ДТП на трассе «Самара – Большая Черниговка» погибло три человека

Легковой автомобиль сгорел. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

- Авария с участием легкового и грузового автомобиля произошла в 14:40 на трассе «Самара – Большая Черниговка». По предварительным данным погибли три человека из легкового автомобиля – водители и двое пассажиров, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время на месте смертельного ДТП работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия и устанавливаются личности погибших. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасный проезд автотранспорта на месте столкновения.

Судя по фотографиям, легковой автомобиль загорелся, а грузовик опрокинулся в кювет. В настоящее время о состоянии водителя грузового автомобиля не сообщается.