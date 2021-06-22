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Происшествия22 июня 2021 17:07

В самарском СИЗО нашли труп арестанта из Санкт-Петербурга с ложкой в шее

27-летний Александр Ш. прибыл в Самару на днях для принудительного лечение в психиатрической больнице
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители проводят проверку по факту трагедии

Правоохранители проводят проверку по факту трагедии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 июня в отдел полиции Советского района Самары поступила информация о ЧП в СИЗО № 1, расположенном на Садовом проезде. Там скончался 27-летний Александр Ш. Его тело с ложкой в шее обнаружил сокамерник.

- Молодой человек арестован по обвинению в грабеже 30 июня 2020 года полицейскими Калининского района Санкт-Петербурга. В Самаре он с 14 июня 2021 года. Переведен сюда для принудительного лечение в местной областной психиатрической больнице, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

На место происшествия выезжали сотрудники прокуратуры и следственно-оперативная группа. Сейчас по факту трагедии проводится проверка, в том числе и службой собственной безопасности учреждения, по итогам которой будет принято процессуальное решение. По одной из версий, погибший мог покончить с собой.