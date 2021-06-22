Жители надеются, что в Самарской области не будет строгих ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут ввести дополнительные антиковидные меры. Об этом губернатор Дмитрий Азаров рассказал на заседании оперативного штаба в регионе. Он напомнил, что в Самарской области многие ограничения не отменяли, например, перевод на удаленку более 30% коллективов, беременных женщин, ограничения в посещении определенных учреждений, самоизоляцию для лиц старше 65 лет.

- Вполне возможно, эти решения позволяют нам удерживать более благополучную ситуацию на территории Самарской области, - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров также отметил, что сохранить общественную безопасность должны помочь дополнительные меры. Это могут быть дополнительные стимулы по вакцинации, дополнительные ограничения.

- Коллеги, мы должны тем не менее, дополнительные меры предпринять, чтоб защитить здоровье людей, в том числе тех, которые недооценивают угрозу. Ну а разъяснительная работа должна быть переведена на качественно более высокий уровень, - уточнил губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что вакцины сегодня достаточно. И повсеместная вакцинация поможет избежать более жестких ограничений.