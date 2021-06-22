В Самарской области на концерты, в театры и на футбол пустят только привившихся

Врачи надеются, что прививочная кампания улучшит ситуацию с ковид Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут ввести ограничительные меры, согласно которым на массовые мероприятия будут допускать только людей, которые сделали прививку от коронавируса или имеют на руках ПЦР тест с отрицательным результатом. О таких возможных мерах сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Дмитрий Азаров. Он особо отметил, что в регионе и так не были отменены абсолютное большинство ограничительных мер. Но для поощрения вакцинировавшихся будут вводиться и другие - в основном, стимулирующие меры.

- Это касается и дополнительных стимулов по вакцинации, и дополнительных ограничений, и сроков исполнения тех запретов и ограничений, которые мы приняли в предыдущий период. На мой взгляд, контроль за наблюдением этих норм сегодня в целом ряде муниципальных образований ослаб, - обозначил проблему губернатор.

Так что в ближайшее время в регионе могут ограничить доступ на массовые мероприятия людей, не сделавших прививку. Им нужно будет показать результат ПЦР-теста. Несовершеннолетним придется предъявить результаты анализа на антитела. Могут появиться и другие ограничения.