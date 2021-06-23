Более 100 тысяч самарцев не выпустили за границу в отпуск

Должники, в том числе по алиментам, не смогут отправиться в отпуск за границу этим летом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала года из-за долгов не смогли выехать за границу более 100 тысяч жителей. Сотрудники ФССП по Самарской области настоятельно рекомендуют проверять наличие задолженности до планирования отпуска, чтобы не расстраиваться перед вылетом.

- С начала года в отношении должников из Самарской области судебные приставы вынесли почти 100 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда за пределы России. Из них 8,5 тысяч человек имеют задолженность по алиментам, - рассказали самарские судебные приставы.

В результате запрета на выезд за границу, приставам уже удалось взыскать более 368 миллионов рублей задолженности с жителей региона. Сейчас «заграница» закрыта для 94 тысяч должников Самарской области, из которых 8,2 тысячи – алиментщики.

Напомним, выехать из страны не получиться, если имеется судебная задолженность в размере от 30 тысяч рублей, для тех, кто должен платить алименты, этот порог составляет 10 тысяч рублей.