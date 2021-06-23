Видео: в Самаре под Южным мостом сгорела фура с картоном

Прицеп автомобиля выгорел дотла Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре, утром 23 июня, под Южным мостом на Заводском шоссе дотла сгорела фура, груженая картоном. Свидетели происшествия выложили в социальных сетях эпическое видео с места событий.

- На Заводском шоссе в обе стороны скопилась пробка. Сейчас фуру уже потушили, на месте работают сотрудники полиции, - рассказывают очевидцы.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия, на которых видно, что прицеп большегруза выгорел дотла, на дороге лежит тлеющий картон.

В ГУ МВД по Самарской области журналисту "КП-Самара" сообщили, что фура с картоном загорелась на улице Белгородской, 1. Сотрудники полиции на месте происшествия обеспечивали проезд спецтехники, а также регулировали движение на данном участке.

Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины возгорания большегруза.