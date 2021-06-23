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Общество23 июня 2021 13:16

В Самарской области к вечеру 23 июня 2021 года начнется гроза

Об этом сообщили синоптики Приволжского УГМС
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Местами могут пройти дожди и усилится ветер

Местами могут пройти дожди и усилится ветер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 июня синоптики Приволжского УГМС объявили штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями.

- Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с, - сообщили синоптики.

В регионе последние дни наблюдается жаркая погода, температура воздуха достигает рекордных отметок в +37 градусов. Глоток прохладного свежего воздуха не помешает самарцам прийти в себя после палящего солнца.