В Самарской области к вечеру 23 июня 2021 года начнется гроза

Местами могут пройти дожди и усилится ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 июня синоптики Приволжского УГМС объявили штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями.

- Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с, - сообщили синоптики.

В регионе последние дни наблюдается жаркая погода, температура воздуха достигает рекордных отметок в +37 градусов. Глоток прохладного свежего воздуха не помешает самарцам прийти в себя после палящего солнца.