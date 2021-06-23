В Чапаевске собираются развивать электрозаправки

В Чапаевске активно развивают инфраструктурные проекты Фото: скриншот

Глава минэкономразвития Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевске" и городской администрацией. Речь идет об инвесторе, которые создаст производство электрозаправочной инфраструктуры.

Компания станет 12-м резидентом ТОСЭР "Чапаевске". Общий объем инвестиций в проект составит 102 млн рублей. Для жителей города там готовы создать 33 новых рабочих места. Добавим, что реализацию всех своих заявленных проектов инвесторы площадки намерены вложить 1,8 млрд рублей и создать более 598 рабочих мест.

- Самарская область постоянно повышает рейтинг инвестиционной привлекательности, создавая лучшие условия для бизнеса. У нас действуют все специальные налоговые режимы, предусмотренные в Российской Федерации. Одним из них является режим ТОСЭР, - отметил Дмитрий Богданов.

На двух ТОСЭР в регионе совместно с инвесторами запущено 49 производств. Там создано свыше 6 тысяч рабочих мест. Резиденты инвестировали в свои проекты более 18 млрд рублей. Общий объем налоговый отчислений в бюджет региона с этих площадок составил свыше 800 млн рублей.