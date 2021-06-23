С 1 июля в Самарской области вырастут тарифы на электроэнергию

В Самаре подорожает электроэнергия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию. В среднем рост составит 3,7%, сообщили в ПАО "Самараэнерго".

Основание для увеличения тарифов стал приказ департаменты ценового и тарифного регулирования Самарской области, в соответствии с которым были установлены цены на электрическую энергию для жителей региона.

Для граждан, проживающих в городах в домах, оборудованных электроплитами, тариф составит 3,12 руб./кВт.ч, для сельского населения - 3,12 руб./кВт.ч. Для остальных - 4,46 руб./кВт.ч.