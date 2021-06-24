В Самаре до конца недели ожидаются грозы

В Самаре ожидаются дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до конца недели сохранится жаркая погода, но местами могут пройти дожди, сообщают в Приволжском УГМС.

Большую часть Европейской территории России включая Поволжье, охватила область высокого атмосферного давления, из-за чего средняя температура воздуха в самарском регионе выше примерно на 6,5 градуса средних многолетних значений.

В ближайшие дни температура воздуха составит до +36 градусов, ночью будет до +22 градусов. При этом синоптики прогнозируют до конца недели дожди, местами возможны грозы.