Престижные иномарки и квартиры: какое имущество должников можно купить в Самаре

Самарцы смогут купить имущество должников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электронная торговая площадка, на которой можно будет купить имущество должников, начнет работать в Самаре в начале июля, сообщают в управлении ФССП региона.

Торги пройдут 9 и 14 июня. Все желающие через электронную торговую площадку смогут купить квартиру на проспекте Кирова площадью 61 квадратный метр за 2,2 млн рублей, на улице Черемшанской аналогичной площади за 1,9 млн рублей, а также дом с участком в Кинеле с начальной ценой в 1,6 млн рублей.

Будут продавать и машины. На торги выставят Renault Megane 2012 года за 531 тысячу рублей, Citroen C4 2013 года за 367 тысяч рублей или Jaguar S-Type 2003 года за 280 тысяч рублей.

Всего с начала года приставы отдали на продажу 270 автомобилей и более 200 жилых помещений.