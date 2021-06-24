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Общество24 июня 2021 11:09

Престижные иномарки и квартиры: какое имущество должников можно купить в Самаре

С начала года приставы отдали на продажу 270 автомобилей и более 200 жилых помещений
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарцы смогут купить имущество должников

Самарцы смогут купить имущество должников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электронная торговая площадка, на которой можно будет купить имущество должников, начнет работать в Самаре в начале июля, сообщают в управлении ФССП региона.

Торги пройдут 9 и 14 июня. Все желающие через электронную торговую площадку смогут купить квартиру на проспекте Кирова площадью 61 квадратный метр за 2,2 млн рублей, на улице Черемшанской аналогичной площади за 1,9 млн рублей, а также дом с участком в Кинеле с начальной ценой в 1,6 млн рублей.

Будут продавать и машины. На торги выставят Renault Megane 2012 года за 531 тысячу рублей, Citroen C4 2013 года за 367 тысяч рублей или Jaguar S-Type 2003 года за 280 тысяч рублей.

Всего с начала года приставы отдали на продажу 270 автомобилей и более 200 жилых помещений.