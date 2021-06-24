Преподавателя СамГУПС будут судить за взятки от студентов на сумму более 100 тысяч рублей

Преподаватель в Самаре брала взятки со студентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить преподавателя Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) за взятки от студентов. Об этом сообщают в приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Как установило следствие, подозреваемая получила от 15-ти студентов по 8 тысяч рублей за положительную оценку на экзамене и за курсовую работу по дисциплине «Психодиагностика управления персоналом». Преподавателя взяли с поличным при получении взятки.

В отношении преподавателя возбудили уголовное дело, подозреваемой грозит до 1 года лишения свободы.

Как отмечают следователи, с 2018 по 2020 годы было возбуждено несколько уголовных дел в отношении преподавателей вуза по аналогичным преступлениям. Положительные оценки за экзамены там ставили за 7-11 тысяч рублей, а диплом можно было не сдавать за 20 тысяч рублей.