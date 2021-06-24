В Самаре в суд направили дело о взятке за торговлю ёлками

Посредника задержали в ходе оперативного эксперимента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве. 50-летний местный житель пообещал торговцу ёлками передать взятку сотрудникам администрации за беспрепятственную продажу хвойных деревьев на территории Кировского района.

По версии следствия, в конце 2020 года обвиняемый получил от предпринимателя 308 тысяч рублей, которые он пообещал передать чиновникам в качестве взятки за беспрепятственное размещение торговых объектов и осуществления в них розничной торговли ёлками без разрешительной документации.

- В ходе проведения оперативного эксперимента посредник был задержан сотрудниками полиции, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Все материалы с обвинительным заключением были переданы в суд для рассмотрения по существу.