Из-за дорожных работ на пересечении Чапаевской и Вилоновской в Самаре автобусы пустили в объезд

Автобус №24 пустили в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 июня департамент транспорта Самары сообщил о временном изменении в расписании движения автобуса №24. Автобусы пустили в объезд из-за проведения дорожных работ.

- На пересечении Чапаевской и Вилоновской ведутся дорожные работы в направлении остановки «Хлебная площадь». Автобусы №24 будут следовать по Вилоновской, Фрунзе, Шостаковича, Чапаевской и далее по маршруту, - сообщили в дептрансе.

На какой срок будут действовать данные изменения, не сообщается. Чиновники просят с пониманием отнестись к данной ситуации.