В Самаре обсудили развитие велосипедного туризма

Самарская область непременно может стать центром велотуризма Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В четверг, 24 июня в пресс-центре медиагруппы "Комсомольской правды-Самара" прошёл круглый стол по вопросам развития велотуризма в Самарской области. На встрече присутствовали основатель проекта VeloRussia Антон Сазонов, руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абрашитов и другие спикеры.

В начале пресс-конференции прошла презентация проекта VeloRussia, которые ставят своей целью создание российской сети веломаршрутов, рассчитанных на массовую аудиторию. Самарская область стала вторым регионом проекта сразу за родным создателям Башкортостаном. Всего к проекту за 2 года присоединилось уже 6 регионов России.

В пресс-центре медиагруппы "Комсомольской правды-Самара" прошёл круглый стол Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Все участники круглого стола в один голос заявили, что Самарская область непременно может стать центром велотуризма, так как обладает всеми необходимыми требованиями. Наибольшей популярностью пользуются маршруты по городу и в Самарскую Луку, а так же «Сердце Жигулей». Основатель VeloRussia Антон Сазонов и директор спортивно-туристического клуба ВелоСамара Роман Ерёмкин считают главными целями создание отличного от советского образа велотуризма – в отличие от советского велоспорта они подают это как отдых. Популяризируются маршруты, создаются информационные центры, где выкладывается информация о маршрутах от организаторов и тех, кто её прошёл. Благодаря развитию VeloRussia в нашей стране становится больше велосипедистов, в том числе и самостоятельных туристов, которые отдыхают всей семьёй.

Участники круглого стола выделили несколько основных целей, достижение которых должно помочь популяризировать отдых на велосипедах и сделать его более доступным и приятным. В первую очередь, следует продумать маршруты передвижения и способы добраться до маршрутов. С последним обещали помочь представители Самарской пригородной пассажирской компании и Самарского речного пассажирского предприятия. Вторым важным аспектом Сазонов назвал места для ночёвок, которые должны располагаться не реже 50 километров друг от друга. При том это должны быть оборудованные цивилизованные места в виде хостелов и мотелей, а в крайнем случае – оборудованные место для палаточных лагерей. И главное – принять девиз для такого отдыха «Just for fun».

В начале пресс-конференции прошла презентация проекта VeloRussia Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарская пригородная пассажирская компания и Самарское речное предприятие приняли активное участие в обсуждение популяризации велосипедного отдыха в регионе. СППК рассказали, что в прошлом году перевезли 4000 велосипедистов и отметили большой интерес в данной сфере. СРПП также включились в диалог и обсудили возможности специальных судов и переправ для участников велосипедных акций. Обсуждались и возможности создания специальных вагонов в электричках для велосипедистов и уровень тарифов проезда на грузовых переправах по Волге.

Закончилась пресс-конференция предложением со стороны велосипедистов вспомнить опыт 2013 года, когда в Самарской области была такая же сильная жара, и возобновить патрули велотуристов для наблюдения за очагами возгорания и предотвращения лесных пожаров.