В самарском ТЦ парень трогал за половые органы 8-летнюю девочку из Новокуйбышевска

Полицейские разобрались в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 22 июня в следователи возбудили уголовное дело на 28-летнего Андрея Ш. Молодого человека подозревают в домогательствах до 8-летней первоклассницы из Новокуйбышевска. Все произошло примерно в 12:00 в ТЦ "Управа" в поселке Управленческий.

- Девочка находилась в торговом центре со своей тетей. По версии следствия, злоумышленник трогал ее за половые органы, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

По факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, как установили силовики, является инвалидом 2-й группы - у него есть проблемы с психикой.

Сейчас Андрей отправлен на принудительное лечение. Расследование продолжается.