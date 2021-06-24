В Самаре преподаватель СамГУПС получила более 100 тысяч рублей за положительные оценки на экзамене

В отношении преподавателя возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре под суд пойдет преподаватель СамГУПС, которую обвиняют в получении взятки в сумме более 100 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, 49-летняя женщина взяла с 15 студентов по 8 тысяч рублей за проставление положительных оценок за экзамены без фактической проверки их знаний.

- Женщина получила незаконное вознаграждение через посредника. Данные денежные средства предполагали положительные результаты сдачи экзамена и курсовых работ ряда студентов и проставление оценок в зачетные книжки и ведомость без проверки знаний. Подозреваемая была задержана с поличным при передаче взятки, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 291.2 УК РФ – мелкое взяточничество – получение взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Теперь преподавателю грозит до 1 года лишения свободы.