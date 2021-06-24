Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2021 17:43

В Самаре улицу назвали в честь филолога Софьи Агранович

Самара стала вторым городом России, в котором улицу переименовали в рамках проекта "Во имя женщин" Сбера, переименование произошло при поддержке ГК "Амонд"
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Самаре по инициативе Сбера при поддержке ГК «Амонд» улицу в жилом районе «Волгарь» назвали в честь профессора Самарского государственного университета Софьи Залмановны Агранович. Проект Сбера «Во имя женщин», посвящённый присвоению улицам имён выдающихся соотечественниц, в Самаре поддержала Администрация города. Самара стала вторым городом России, в котором улицу переименовали в рамках проекта.

Софья Агранович — российский филолог, литературовед, фольклорист, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета, кандидат филологических наук, автор ряда книг. Родилась 24 июня 1944 года в Куйбышеве (ныне Самара). Окончила Куйбышевский педагогический институт. По приглашению Льва Адольфовича Финка пришла работать в Куйбышевский государственный университет, где проработала 30 лет и стала крупнейшим в городе специалистом по фольклору, мифологии, мифопоэтике.

Софья Залмановна разработала авторский курс «История и теория фольклора», вела студенческий спецсеминар, изучающий связи фольклора и литературы, отражение в современном художественном сознании древних мифологических представлений. В том же направлении развивалась и её собственная научная деятельность: вместе со своими коллегами она создала семь научных монографий.

В настоящий момент в честь великих женщин названо не так много улиц. Даже в Москве менее 1,5% улиц носят женские имена. Проект «Во имя женщин» призван обратить внимание общественности на важность гендерного равенства и подчеркнуть роль женщин в различных сферах деятельности.

Торжественное открытие улицы прошло 24 июня, в день рождения Софьи Агранович. Участие в мероприятии приняли заместитель главы г.о. Самара Владислав Зотов, управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин,проректор Самарского университета Михаил Леонов и президент ГК «Амонд» Юлия Хаджиева.

– Мы поддерживаем инициативу Сбера – называть новые улицы в нашей стране именами выдающихся женщин. В рамках проекта «Во имя женщин» в Самаре была выбрана улица в новом микрорайоне «Волгарь» – теперь она переименована в честь яркой и выдающейся личности Софьи Залмановны Агранович. Безусловно это дань уважения её профессиональным качествам, научным достижениям и литературному мастерству. Мы рады, что теперь горожане и гости нашего города смогут по достоинству оценить её жизненный путь, достижения и тот вклад, который она сделала в развитие нашего города.

Владислав Зотов

Заместитель главы г.о. Самара, руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли

С помощью проекта «Во имя женщин», цель которого рассказать о женщинах России, внёсших существенный вклад в науку, искусство, образование, спорт и другие сферы жизни, Сбер обращает внимание общественности на важность гендерного равенства. Женщины – меняли и продолжают менять мир, оставляют важный след во всех сферах нашей жизни. Сегодня Самара стала вторым городом России, в котором в рамках проекта улица была названа в честь нашей соотечественницы – Софьи Агранович. Надеемся, что нам удастся сохранить на многие годы то наследие, которое она нам оставила и светлую память об этом человеке.

Сергей Тютин

Управляющий Самарским отделением Сбербанка

ГК «Амонд» выражает благодарность Сберу за доверие и возможность поучаствовать в новом и интересном проекте «Во имя женщин». Также благодарим Администрацию города за то, что прониклись этой идеей и поддержали ее. В процессе изучения вопроса переименования улицы оказалось, что многие люди, с которыми я работаю и очень уважаю были ее студентами. Мы искренне рады, что теперь еще больше людей узнает имя Софьи Залмановны Агранович.

Юлия Хаджиева

Президент ГК «Амонд»

Для Самарского университета это очень значимое событие. До настоящего времени в Самаре была только одна улица, которая носила имя ученого, ректора Куйбышевского авиационного института Виктора Павловича Лукачева. Каждый год студенты Самарского университета организуют и проводят праздник улицы Лукачева, который притягивает все больше и больше людей. Теперь у нас появится еще одна знаковая локация в городе, и имя Софьи Залмановны Агранович, к которой с таким трепетом и нежностью относятся все ее выпускники и коллеги, сохранится в памяти людей. Я могу ошибаться, но не исключаю что это первый в истории нашей страны опыт присвоения улице имени русского ученого-фольклориста.

Владимир Богатырев

Ректор Самарского университета