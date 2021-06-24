Продавцы и официанты в Самаре боятся, что их заменят роботы

Электронного песика можно завести уже сейчас, но стоит он как хороший автомобиль

Жители Самары боятся, что на работе их могут заменить роботы. Обитатели нашего региона приняли участие во всероссийском опросе от портала Зарплата.ру. 22% всех опрошенных заявили, что опасаются всеобщей автоматизации, которая может оставить их без работы. При этом сильнее всего беспокоятся об этом женщины.

- Больше всего за свою работу опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6% и 5% соответственно), - сообщили аналитики портала.

В целом, больше всего чувствуют угрозу представители тех профессий, где необходимо постоянно выполнять рутинные, однообразные действия. К этому уже есть подвижки: в супермаркетах появляются зоны самообслуживания, в колл-центрах большую часть разговоров уже ведет робот. Также опасения испытывают уборщики, которые также понимают, что машина может заменить их труд. А вот медики, учителя, повара и IT-специалисты чувствуют себя наиболее защищенными.

Интересно, что еще 2% жителей России боятся восстания машин и порабощения роботами.