Жительница Тольятти за 10 тысяч рублей фиктивно вышла замуж за Азербайджанца

Девушка даже не знала своего "мужа" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура по городу Тольятти провела проверку исполнения законодательства в сфере миграции и выявила факт нарушения. Как выяснилось местная жительница заключила фиктивный брак с иностранцем.

- Жительница Тольятти получила денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей за фиктивную регистрацию брака с гражданином Республики Азербайджан с целью приобретения им российского гражданства, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Женщина призналась, что брак был фиктивным и не заключался ради создания семьи с мигрантом. Кроме того, тольяттинка даже не была знакома со своим «мужем».

Центральным районным судом Тольятти по требованию прокуратуры брак был признан недействительным. В настоящее время решение суда в законную силу не вступил.