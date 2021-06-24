В Самаре перекроют движение в районе стадиона «Солидарность Арена» из-за чемпионата по велоспорту

В Самаре пройдет чемпионат по велоспорту Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре 26 июня 2021 года пройдет чемпионат и первенство Самарской области по велоспорту. В районе стадиона «Солидарность Арена» будет временно ограничено движение транспорта, а автобусы будут курсировать по скорректированной схеме.

- 26 июня с 8 утра до 16 часов вечера будет ограничено движение транспорта по улице Арена 2018 от Проезда №8 по поворота на улицу Малый Сорокин Хутор, по Проезду №2, а также по улице Дальней на участке протяженностью 500 метров, - сообщили в администрации Самары.

Кроме того, будет скорректирована схема движения общественного транспорта. Так, свой маршрут поменяют автобусы №96, 205 и 295.