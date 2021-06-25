Руки Вверх приедут в Самару через год

Стало известно, на какую дату перенесен концерт "Руки Вверх" в Самаре. Он должен был пройти в августе 2021 года, но из-за вновь введенных коронавирусных ограничений группа была вынуждена перенести свое выступление.

- Стадионный тур перенесен на 2022 год. Концерт в Самаре пройдет 18 июня, все приобретенные билеты будут действительны, - рассказали организаторы.

Цены на билеты начинаются с 1000 рублей за места в дальних секторах. Место в ложе стоит 5500 рублей, выкупить нужно все 15 мест.

- Я точно знаю, что мы с вами обязательно встретимся на стадионах в 2022 году! Мы доедем до каждого города и будем танцевать без масок, социальных дистанций и антисептиков! - обратился к поклонникам Сергей Жуков.

Напомним, что из-за ухудшившейся вновь ситуации в России повсеместно отменяют массовые мероприятия. Запрет коснулся и Грушинского фестиваля, который намерены провести в виде концертов на площадках города. Вероятно, что в регионе введут постановление, согласно которому допускать на концерты и в театры будут только вакцинированных зрителей.