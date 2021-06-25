День молодежи в Самаре отпразднуют танцевальной битвой

Танцоры устроят битву у Волги

День молодежи в Самаре встретят танцевальной битвой на четвертой очереди набережной. Мероприятие пройдет в амфитеатре около стелы "Ладья". Друг с другом сразятся 60 танцоров, которые выступят на открытой сцене перед жителями города. Всех участников разделят на начинающих и профи. Начнется соревнование в 19.00 - когда палящее солнце начнет уходить за горизонт.

- Судить участников будет жюри, одним из членов которого станет Александр Степченко, чемпион России по брейк-дансу, серебряный призёр чемпионата Европы по хип-хоп шоу. Он также участвовал в шоу "Минута славы", "Танцы без правил", - рассказали организаторы.

Мероприятие начнется с открытого breakdancejam, после этого танцоры по очереди будут выступать друг напротив друга, показывая свое мастерство. Апплодисменты зрителей тоже будут иметь значение.

Всех танцоров Самары приглашают к участию в шоу. Более подробная информация - в группе Самарского дома молодежи.