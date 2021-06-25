В Тольятти двухлетняя девочка пролила на себя кипяток и погибла

Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшная трагедия произошла в Тольятти вечером 22 июня. В квартире дома на улице Тополиной примерно в 22:00 погибла двухлетняя девочка.

- Она по неосторожности опрокинула на себя кастрюлю с кипящей на плите водой. Ребенок получил термические ожоги головы и туловища и 23 июня около часа ночи скончалась, - сообщил "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Малышка проживала по указанному адресу вместе с матерью, которая состоит на учете в ПДН за неисполнение родительских обязанностей. За медицинской помощью после случившегося женщина не обращалась.

Следователи уже приняли процессуальное решение по факту ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.