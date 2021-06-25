Самарская пенсионерка хотела вернуть деньги, вложенные в «МММ», но снова попалась на удочку аферистов

Полицейские советуют не верить никому, кто обещает вам много денег просто так Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наталья Владимировна в свои 66 лет не перестает верить в чудеса. Когда в июне ей позвонили неизвестные и «обрадовали» тем, что у нее есть уникальная возможность вернуть деньги, которые она когда-то вложила в «МММ», пенсионерка, поверила в это.

Дальше Наталья Владимировна оплатила «страховой взнос» и перевела мошенникам 87 тысяч рублей. Обратно, естественно, никаких денег не получила.

- Заявление в полицию от нее поступило 21 июня, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Мы проверили номера, с которых ей поступали звонки, пытаемся отследить, куда «ушли» ее деньги. Но личности подозреваемых пока не установлены.

Уголовное дело полицейские возбудили по статье «Мошенничество» и настоятельно рекомендовали Наталье Владимировне впредь не верить людям, которые обещают ей много денег.