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Происшествия25 июня 2021 11:15

Самарская пенсионерка хотела вернуть деньги, вложенные в «МММ», но снова попалась на удочку аферистов

В этот раз она потеряла 87 тысяч рублей
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Полицейские советуют не верить никому, кто обещает вам много денег просто так

Полицейские советуют не верить никому, кто обещает вам много денег просто так

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наталья Владимировна в свои 66 лет не перестает верить в чудеса. Когда в июне ей позвонили неизвестные и «обрадовали» тем, что у нее есть уникальная возможность вернуть деньги, которые она когда-то вложила в «МММ», пенсионерка, поверила в это.

Дальше Наталья Владимировна оплатила «страховой взнос» и перевела мошенникам 87 тысяч рублей. Обратно, естественно, никаких денег не получила.

- Заявление в полицию от нее поступило 21 июня, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Мы проверили номера, с которых ей поступали звонки, пытаемся отследить, куда «ушли» ее деньги. Но личности подозреваемых пока не установлены.

Уголовное дело полицейские возбудили по статье «Мошенничество» и настоятельно рекомендовали Наталье Владимировне впредь не верить людям, которые обещают ей много денег.