Для строительства Фрунзенского моста в Самаре власти изымут у владельцев земельные участки и гаражи

Сам мост готов, однако строительство транспортной развязки продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре для государственных нужд изымут у владельцев несколько гаражей и земельных участков. Это необходимо для продолжения строительства второй очереди Фрунзенского (Самарского) моста. Соответствующее постановление регионального правительства уже подписано.

- Изъять для государственных нужд Самарской области земельные участки в целях строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр-Поволжье-Урал» II этап, от ул.Шоссейной до границы городского округа Самара объекты недвижимого имущества, - говорится в документе.

В опубликованный перечень вошли семь гаражей ГСК-400, расположенные в Куйбышевском районе на ул.Грозненской, 69, а также два земельных участка – на Новокуйбышевском шоссе, 5 и на ул.Грозненской, 38.

Их владельцы лишатся своей недвижимости, однако получат предусмотренную законом компенсацию из бюджета.