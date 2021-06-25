Грузовик столкнулся с легковушкой в Самаре, пострадал пожилой водитель

Легковушка столкнулась с грузовиком в Самарской области. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе в селе Русская Борковка произошло ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в четверг, 24 июня. Примерно в 12:30 78-летний водитель ехал на легковом автомобиле в направлении Хрящевки. Проезжая село Русская Борковка, он при повороте не уступил дорогу грузовику и столкнулся с ним.

В результате аварии легковушка оказалась сильно разбита, пожилой водитель получил травмы, врачи оказали ему помощь.

Полицейские устанавливают причины произошедшего.