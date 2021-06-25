Строительство Южной обводной дороги в Самаре начнут лишь в 2024 году

Вот так будет выглядеть дорога. Фото: https://taburent.ru/

Строительство Южной обводной дороги начнется позже, чем планировалось. Сроки перенеслись с 2021 года на 2024 год. Инвест проект подразумевает появление дороги от Водников до Южного шоссе, которая позволит автомобилям следовать вдоль города, не создавая пробок в центре. О переносе говорится в проекте постановления о внесении изменений в программу транспортной модернизации региона, который опубликовало министерство транспорта и автомобильных дорог.

- I.I этап (от ул. Молодогвардейской до ул. Самарской)» переносится на 2024 год с объемом финансирования в сумме 550 млн. рублей, - говорится в документе.

Ожидается, что в этом году благодаря этому переносу высвободится 103 млн рублей, также 95,6 млн рублей останется от проекта по строительству надземного пешеходного перехода на Московском шоссе. И эти деньги пойдут на развитие дорог местного значения в регионе.