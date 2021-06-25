Самарец пытался дать взятку, чтобы передать телефон задержанному сыну

Самарец пытался передать мобильный телефон своему задержанному сыну Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который пытался передать задержанному сыну мобильный телефон. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Как выяснили следователи, мужчина хотел передать сыну, находившемуся в следственном изоляторе, телефон. Сделать это он просил сотрудника изолятора, которому предлагал 25 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается. Мужчине, если его вина будет доказана, грозит до восьми лет лишения свободы.