Из-за жары в Самарской области на три дня объявлен желтый уровень опасности

В целях безопасности в жару самарцев просят посещать оборудованные пляжи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Самарской области меняется из крайности в крайность: то жара, то град, то опять пекло. Именно о нем и предупредили самарцев в Приволжском УГМС. По данным синоптиков днем с 26 по 28 июня 2021 года в Самарской области ожидается сильная жара +32...+37 градусов. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности.

В областном управлении МЧС напоминают, что такая температура воздуха опасна для здоровья. Граждан просят не находится долго на солнце и осторожно вести себя на водоемах, ведь именно туда сейчас тянет отдыхающих.

Самарцам рекомендуют посещать оборудованные пляжи и не посещать дикие места для купания, а также внимательно следить друг за другом и особенно за детьми.

Кроме того, в сухую жаркую погоду повышается риск возникновения бытовых и лесных пожаров. В большинстве районов области объявлен 4 класс пожароопасности.

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