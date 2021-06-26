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Происшествия26 июня 2021 10:39

«Только отметила 35 лет»: женщину из Самарской области разорвало пополам в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев она упала с балкона 25-этажа
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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Очевидцы описывают страшные подробности гибели самарчанки Фото: соцсети

Очевидцы описывают страшные подробности гибели самарчанки Фото: соцсети

Вчера, 24 июня, в Санкт-Петербурге произошла трагедия с женщиной из Самарской области. Как пишут в социальных сетях очевидцы, утром она вышла на общий балкон 25 этажа. Прохожие поспешили сообщить охраннику ЖК, что женщина стоит на металлическом сливе и не держится.

Ее пытались отговорить, кричали. Но в ответ услышали только слово «нет».

Происходящее дальше люди рассказывают с ужасом. Женщина полетела вниз, ударилась о перила козырька балкона и ее тело разорвалось.

Нижняя часть упала на тротуар напротив 8-ой парадной парадной, а верхняя часть осталась на балконном козырьке, пишут в социальных сетях.

Погибшей оказалась жительница Самарской области. На ее странице в ВК указано, что она жила в Новокуйбышевске, окончила СамГТУ, и накануне, 22 июня, отметила юбилей — 35 лет! В Санкт-Петербурге она снимала квартиру.