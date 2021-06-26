Продавцам блошиного рынка на улице Физкультурной предложат официальные места для торговли

Администрация Промышелнного района разрабатыват два варианта для переноса блошиного рынка в фоициальные мета для торговли Фото: соцсети

Несанкционированная торговля на улицах для Самары не в новинку. Блошиные рынки появляются даже в центре города. Такая же проблема коснулась и жителей Промышленного района. Жалобу в соцсетях опубликовала местная жительница Юлия еще 22 мая.

- Время 6.00 где ваши меры по незаконной торговли по ул. Физкультурная. Мы что не люди? Одни бестолковые отписки, - написала она в своем посте и приложила фото.

На снимках видно как люди расстилают на тротуаре тряпичные прилавки раскладывают на них «поживший» товар. По словам Юлии, торговали и опасными предметами.

- Ножами торгуют. Скоро ружья начнут продавать. Пока не случиться какая нибудь беда, - выразила беспокойство местная жительница. Сейчас жалобы на рынок появились вновь.

«Комсомольской правде» удалось получить официальный комментарий городских властей по этому вопросу.

- Администрацией Промышленного района совместно с Отделом полиции №2 УМВД России по г. Самаре и рамках своих полномочий проводится работа по пресечению незаконной торговли на данном участке. Вместе с этим администрация проводит работу по предоставлению альтернативной территории для организации рынка в соответствии с действующим законодательством, - отметили в пресс-службе мэрии.

Так, на сегодняшний день в работе два варианта: торговцам блошиного рынка могут предоставить муниципальный участок или предложат им перебраться на действующие сегодня рынки. Все действия проводятся в плотном сотрудничестве с представителями стихийного рынка, органами исполнительной власти и гражданами проживающими на территории.