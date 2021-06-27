В страшном ночном ДТП под Самарой пострадали десять человек

В страшной ночной аварии погибли три человека. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Поздно вечером 26 июня в Самарской области произошло страшное ДТП, которое унесло жизни троих человек, в том числе двух детей, а общее число пострадавших достигло 10 человек.

Авария произошла в Алексеевском районе, на автодороге «Самара-Оренбург – Герасимовка», на 130-м километре со стороны села Герасимовка, в направлении автодороги «Подъезд к Оренбургу от «М-5 Урал»». Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, на ночной дороге столкнулись две иномарки- «Хендай солярис» и «Хендай Санта фе». Удар был такой силы, что автомобили буквально сплющило друг об друга.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Трое человек погибли, среди них – двое несовершеннолетних. Еще семеро получили травмы различной степени тяжести, их отправили в больницу.

- Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции оказали необходимую помощь пострадавшим и организовали регулирование движения, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. – Сейчас по факту ДТП проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.